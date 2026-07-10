Bank Saqu Perluas Sunrise Society jadi Platform Kolaborasi Ekosistem Astra Financial

jpnn.com, JAKARTA - Bank Saqu, layanan perbankan milik Astra Financial dan WeLab, memperluas inisiatif Sunrise Society menjadi platform kolaborasi ekosistem Astra Financial melalui penyelenggaraan Bank Saqu Sunrise Society: Golf Par-Tee.

Menjadi kerja sama perdana Bank Saqu, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF) dan Asuransi Astra, inisiatif ini melibatkan para pemimpin industri otomotif menjelang penyelenggaraan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Golf Par-Tee diikuti sekitar 144 pemimpin industri otomotif, mulai dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), jaringan dealer, nasabah prioritas, hingga para pengambil keputusan di beberapa industri.

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Bank Saqu Sunrise Society adalah bagian dari inisiatif culture movement untuk mendorong kebiasaan baru di masyarakat, membawa semangat bangun pagi dan disiplin diri, agar dapat tetap bugar serta sehat berkelanjutan.

Melalui Golf Par-Tee, Bank Saqu membangun kedekatan dengan pemimpin industri otomotif, sekaligus memperkenalkan berbagai solusi perbankan bagi pelaku usaha, mulai dari layanan transaksi bisnis, payroll, deposito, hingga pembiayaan modal kerja.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Bank Saqu untuk mendukung pertumbuhan bisnis melalui kekuatan ekosistem Astra Financial.

"Kegiatan ini mencerminkan bagaimana kekuatan kolaborasi di dalam Grup Astra dapat menghadirkan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan, mitra, dan pelaku industri. Sejalan dengan semangat selalu bersama, Bank Saqu berkomitmen untuk terus mendampingi perjalanan finansial dan usaha nasabah melalui solusi yang relevan di setiap tahap pertumbuhannya," ujar Leka Madiadipoera, Plt. Presiden Direktur Bank Saqu.

Industri otomotif merupakan salah satu ekosistem strategis bagi Astra Financial.