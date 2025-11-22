Bank Saqu Sunrise Society Vol.4 Perkuat Active Lifestyle

jpnn.com, JAKARTA - Bank Saqu menghadirkan Sunrise Society Vol.4: The Circle, melalui konsep One Loop, Two Movements: Run & Ride, yang digelar di area parkir Kuningan City, Jakarta, pada Minggu (14/2).

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari komunitas lari, komunitas sepeda, nasabah, serta karyawan Bank Saqu.

Mengusung semangat New Year, New Habits, New Community, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Saqu dalam membangun budaya Active Lifestyle sebagai fondasi kesehatan fisik dan finansial jangka panjang.

Sejak diperkenalkan pada Juli 2025, Bank Saqu Sunrise Society telah menjangkau sekitar 1.200 peserta dan menggandeng sekitar 56 komunitas aktif.

Konsistensi membangun engagement berbasis komunitas ini selaras dengan strategi Bank Saqu yang menargetkan generasi produktif dan solopreneur sebagai motor pertumbuhan.

Sepanjang 2025, jumlah nasabah Bank Saqu lebih dari 3,2 juta, dengan sekitar 40% berasal dari solopreneur dan generasi produktif.

“Active Lifestyle merepresentasikan pola pikir yang sama dengan pengelolaan keuangan yang sehat, konsisten, disiplin, dan berorientasi jangka panjang. Melalui Bank Saqu Sunrise Society, kami membangun engagement berbasis nilai yang relevan dengan segmen nasabah produktif yang menjadi fokus pertumbuhan Bank Saqu,” ujar Willy Apriando, Head of Corporate Communication & Marketing Bank Saqu pendekatan Active Lifestyle.

Pendekatan berbasis komunitas menunjukkan relevansi yang kuat terhadap pertumbuhan nasabah Bank Saqu.