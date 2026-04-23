JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank SMBC Indonesia Bagikan Dividen Rp101,11 Miliar

Kamis, 23 April 2026 – 22:39 WIB
Pembagian dividen (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk menyetujui sejumlah agenda strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pada Kamis (23/4).

RUPST memutuskan menggunakan laba bersih tahun buku 2025 untuk dividen tunai sebesar 20% dari laba bersih atau sekitar Rp101,11 miliar, setara dengan sekitar Rp9,49 per saham dan untuk tidak menyisihkan dana cadangan wajib, mengingat perseroan telah memenuhi jumlah minimum dana cadangan wajib sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang disyaratkan Undang-Undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan kebijakan dividen dengan dividend payout ratio sebesar 20% mencerminkan fokus SMBC Indonesia pada pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, serta struktur permodalan yang tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan ke depan.

“Pembagian dividen ini menjadi bagian dari komitmen SMBC Indonesia dalam memberikan nilai tambah secara berkelanjutan kepada pemegang saham, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara pemberian imbal hasil dan tingkat permodalan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ke depan,” ujar Henoch.

Para pemegang saham juga setuju untuk membukukan sisa laba bersih perseroan setelah dikurangi penyisihan dana dividen dan dana cadangan wajib sebagai laba ditahan perseroan, serta setuju atas usulan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

“Perubahan susunan pengurus ini merupakan bagian dari upaya memperkuat arah strategis dan tata kelola perusahaan, khususnya memastikan segmen wholesale banking dan commercial banking semakin solid, baik dari sisi strategi pertumbuhan, pengelolaan portofolio, maupun penguatan hubungan dengan nasabah korporasi,” terang Henoch.

RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Per 2025, total aset SMBC Indonesia secara konsolidasi mencapai Rp245,9 triliun, tumbuh 2,0% secara year-on-year (yoy).

SMBC Indonesia  Bank SMBC Indonesia  RUPST  dividen 
