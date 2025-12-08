Bankaltimtara Raih Disway Awards 2025, Kepercayaan Publik yang Kian Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Bankaltimtara meraih penghargaan Disway Awards 2025, yakni Anugerah Brand Populer Indonesia untuk kategori Jasa Keuangan Perbankan Daerah, sebuah pencapaian yang menunjukkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan reputasi bank daerah kebanggaan Kaltim–Kaltara ini.

Acara penghargaan bergengsi tersebut diselenggarakan oleh Disway Group dan Infovesta di Ballroom Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 14.00 WIB, dan turut dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Disway Awards 2025 didasarkan pada survei independen terhadap 19.000 responden di 20 kota besar yang mengukur Top of Mind Awareness melalui metode Multistage Area Random Sampling.

Founder Disway Dahlan Iskan menegaskan bahwa setiap penghargaan tidak boleh bersifat transaksional dan harus lahir dari penilaian objektif berbasis data.

"Komitmen ini menjadikan penghargaan semakin bermakna bagi para penerimanya, termasuk Bankaltimtara yang dinilai layak berdasarkan persepsi publik yang kuat dan rekam jejak positif," kata Dahlan.

Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas pencapaian ini.

“Kami sangat bersyukur dan bangga menerima Disway Awards 2025. Bisa berada di antara banyak perusahaan dan brand nasional yang telah dikenal masyarakat luas merupakan kehormatan tersendiri bagi Bankaltimtara. Penghargaan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada kami benar-benar terukur dan nyata,” ujar Yamin.

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini dipersembahkan untuk para pemegang saham dan seluruh insan Bankaltimtara.