Banom PKB Undang Presiden Prabowo Hadir di Kemah Lintas Iman

jpnn.com, JAKARTA - Badan Persaudaraan Antar Iman (BERANI) yang merupakan Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Kemah Nasional Lintas Iman.

Kemah itu diadakan sebagai pertemuan besar anak-anak muda dari berbagai agama dan latar belakang dengan tujuan meneguhkan kembali semangat keberagaman Indonesia.

Ketua Steering Committee (SC) Kemah Lintas Iman Carolus L. Tindra mengatakan inisiatif tersebut lahir dari keprihatinan sekaligus harapan untuk menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, hasil studi lapangan yang mereka lakukan menunjukkan bahwa keberagaman sering dipersepsikan sebagai ancaman, padahal hal itu justru merupakan kekuatan utama Indonesia.

“Sebetulnya keberagaman ini harusnya menjadi kekuatan, tetapi seringkali ini menjadi sebuah ancaman,” kata Carolus saat di DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/11).

Dia menyebutkan bahwa acara tersebut juga mengundang Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan bisa hadir untuk menyaksikan perkemahan lintas agama.

“Sejauh ini kami sudah berkomunikasi, Pak Prabowo pun juga demikian, kami sudah bersurat bahkan sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden. Kami berharap beliau juga bisa hadir,” kata dia.

Bukan hanya melibatkan lintas agama, kegiatan tersebut juga dirancang dengan berbagai acara untuk generasi muda lewat workshop dan hiburan games.