Banser NU Lakukan Aksi di Gereja HKBP Sibolga untuk Perayaan Natal

jpnn.com, JAKARTA - Banser Tanggap Bencana (BAGANA) melakukan aksi kemanusiaan dengan bersih-bersih di lokasi Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik IX Sibolga, Tapanuli Tengah, pada Jumat (12/12).

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan, tim yang diturunkan untuk bencana Sumatra dan Aceh tidak memandang latar belakang warga terdampak.

Menurut dia, aksi kemanusiaan Banser NU harus menyentuh seluruh warga masayarakat yang membutuhkan.

“Jadi kami turun untuk aksi kemanusiaan. Semua yang terdampak, yang menjadi korban, apa pun agamanya, sukunya, golongannya, jika kami mampu pasti akan dibantu,” katanya.

Termasuk menjelang perayaan Natal, aksi kemanusiaan ini ditujukan agar Umat Kristiani yang akan merayakan merasa khidmat dan nyaman.

“Di tengah bencana, saudara-saudara kita dari umat kristiani ingin beribadah dengan khusuk dan nyaman. Agar mereka tidak terganggu, Banser di lapangan ikut membersihkan gereja,” lanjutnya.

Aktivitas bersih-bersih Banser tempat ibadah ini menjadi bagian dari aksi nasional Bagana di lokasi bencana seperti di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Menurut Addin, bantuan Ansor selain mendistribusikan logistik, juga membantu perbaikan fasilitas umum.