Bantah Ancam Warga dan Lakukan Perusakan Plt Kadiskes Riau Tolak Berdamai

jpnn.com, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau Widodo menegaskan tidak akan lagi membuka ruang damai terkait laporan dugaan pengancaman dan perusakan yang menyeret namanya.

Ia menyebut sudah pernah menawarkan opsi damai kepada pihak pelapor, tetapi tidak mendapatkan respons yang baik.

“Saya sudah menawarkan penyelesaian secara baik-baik sebelum kasus ini ramai di media. Namun, karena mereka tidak merespons dan justru melaporkan saya, ya sudah, sekarang biarlah proses hukum berjalan,” tegas Widodo, Rabu (15/10).

Baca Juga: Eks Karyawan Ashanty Dilaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Widodo menilai laporan yang ditujukan kepadanya sarat dengan muatan politik dan tidak berdasar.

Ia kembali menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah yang sengaja digulirkan untuk merusak reputasinya, terutama karena saat ini ia tengah mengikuti proses Assessment Pejabat Pratama Pemprov Riau.

“Peristiwa yang dituduhkan itu disebut terjadi pada 4 April 2025, padahal saya baru dilantik sebagai Plt Kadiskes pada 19 September 2025. Jadi jelas tuduhan itu tidak relevan dan dibuat-buat,” ujarnya.

Widodo juga mengungkap bahwa pada 9 Oktober 2025, ia sempat menerima pesan dari Dr. Sabarno Dwi Riyanto, ayah pelapor Farhan, yang meminta agar persoalan tidak dipublikasikan ke media.

Namun, pesan itu disusul dengan laporan polisi dan pemberitaan yang menurutnya bersifat tendensius.