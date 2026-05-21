Bantah Berperilaku Kasar ke ART, Erin Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin diduga melakukan penganiayaan terhadap mantan ART-nya, Herawati.

Kuasa hukum Erin, Farahnaz Maharani mengatakan kliennya tak berperilaku kasar kepada ART yang bekerja di rumahnya.

Menurutnya, jika Erin memiliki kebiasaan berperilaku kasar kepada ART, maka kemungkinan para pekerja di kediaman kliennya juga bakal mengalami dugaan serupa.

"Kalau memang Ibu Erin tuh punya habit yang kasar ke pembantunya, otomatis itu juga akan dialami dong oleh ART yang lain di rumah," ujar Farahnaz Maharani saat di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Dalam kesempatan yang sama, mantan istri Andre Taulany itu menyebut bahwa ART lainnya yang masih aktif bekerja di kediamannya pun tak mendapatkan perlakuan kasar seperti yang dituduhkan.

"Tapi kan yang lain tidak mengalami hal yang serupa," ucap Erin.

Walau demikian, dia tak menampik kadang kala dirinya memberikan teguran terhadap para pekerja jika melakukan kesalahan dalam bekerja.

Akan tetapi menurutnya, teguran yang disampaikannya masih dalam batas wajar dan tak melibatkan kekerasan fisik.