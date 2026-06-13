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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bantah Cemburu dengan Sarwendah, Ruben Onsu Cuma Memikirkan Soal Ini

Minggu, 14 Juni 2026 – 00:10 WIB
Bantah Cemburu dengan Sarwendah, Ruben Onsu Cuma Memikirkan Soal Ini - JPNN.COM
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah terus menjadi sorotan warganet.

Kekinian Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menyatakan rasa keberatannya terkait keterlibatan kedua anak dengan aktivitas media sosial Sarwendah dengan kekasihnya, Giorgino Abraham.

Dia pun menegaskan, hal itu bukan didasari perasaan cemburu. Melainkan Ruben Onsu memikirkan mengenai kedua putrinya yang berada dalam pengasuhan Sarwendah.

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"Bukan karena Ruben cemburu, tetapi ini karena ada anak-anak dan anak-anak itu adalah anak-anak Ruben yang dilibatkan dalam suatu lingkungan, satu kegiatan, satu aktivitas yang menurut pemikiran Ruben sebagai seorang ayah," ungkap Minola Sebayang kepada awak media melalui Zoom, Jumat (12/6).

Minola Sebayang lantas menegaskan bahwa Ruben Onsu hanya menempatkan diri sebagai ayah dari dua putrinya, bukan mantan suami Sarwendah.

"Jadi bukan kapasitas Ruben sebagai seorang mantan suami, atau kapasitas Ruben sebagai laki-laki dan wanita yang cemburu, tapi dalam kapasitas Ruben sebagai seorang ayah," ucapnya.

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Menurutnya, sebagai seorang ayah, Ruben Onsu pun memikirkan dampak terhadap psikologis buah hatinya.

"Dia melihat ini tidak baik bagi psikologis anaknya begitu lho. Ya, jadi tolong dipahami beda kapasitas ketika Ruben menyatakan keberatannya ya," tambahnya .

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan, tidakan kliennya bukan didasari oleh cemburu.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  Minola Sebayang  Ruben Onsu dan Sarwendah 
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