Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bantah Diinvestigasi soal Kecurangan Ekspor CPO, Wilmar Akui Belum Terima Informasi Resmi

Sabtu, 30 Mei 2026 – 20:30 WIB
Bantah Diinvestigasi soal Kecurangan Ekspor CPO, Wilmar Akui Belum Terima Informasi Resmi - JPNN.COM
PT Wilmar Group. Foto dok Wilmar

jpnn.com - Perusahaan agribisnis dan produsen minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) internasional, Wilmar International Limited mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait adanya investigasi oleh Kejaksaan Agung RI.

Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi sejumlah laporan media yang menyebutkan perseroan tengah diperiksa oleh otoritas penegak hukum di Indonesia.

Meskipun belum menerima informasi resmi, pihak Wilmar menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif.

Baca Juga:

“Namun kami sedang bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk memahami kekhawatiran mereka,” begitu keterangan tertulis resmi Wilmar International Limited, Jumat (29/5).

Sebelumnya, santer diberitakan PT Wilmar Nabati Indonesia, anak perusahaan Wilmar International Limited melakukan praktik under-invoicing serta transfer pricing dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit.

Perusahaan asal Singapura ini juga menegaskan sudah menyiapkan langkah selanjutnya yang akan diambil jika status hukum terkait tudingan tersebut terbukti.

Baca Juga:

Wilmar berjanji akan menjaga keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan dan publik.

“Kami akan memberikan pembaruan kepada pasar sebagaimana mestinya,” imbuhnya dalam keterangan tertulis tersebut.

Membantah kabar tengah diinvestiasi Kejagung RI soal praktik under-invoicing dan transfer pricing, Wilmar mengaku belum menerima informasi resmi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wilmar  ekspor CPO  kecurangan  Kejagung  under-invoicing  transfer pricing  PT. Wilmar Nabati Indonesia 
BERITA WILMAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp