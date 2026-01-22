Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bantah Dikendalikan Istri, Brooklyn Beckham Bongkar Perlakuan Orang Tuanya

Kamis, 22 Januari 2026 – 14:06 WIB
Bantah Dikendalikan Istri, Brooklyn Beckham Bongkar Perlakuan Orang Tuanya - JPNN.COM
Pasangan Brooklyn Beckham dan Nicola Peltz. Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Brooklyn Beckham, menepis kabar yang menyebut istrinya, Nicola Peltz, mengendalikan dirinya sepenuhnya.

Dia menegaskan hal tersebut melalui unggahan Instagram Story di akun @brooklynpeltzbeckham, Selasa (21/1).

Putra sulung pasangan David Beckham dan Victoria Beckham, itu menyatakan narasi tersebut tidak benar dan justru berbanding terbalik dengan pengalaman hidupnya selama ini.

Baca Juga:

“Narasi bahwa istri saya mengendalikan saya sepenuhnya terbalik. Saya telah dikendalikan oleh orang tua saya hampir sepanjang hidup saya,” tulis Brooklyn.

Dia mengungkapkan, kondisi tersebut membuatnya tumbuh dengan tingkat kecemasan yang tinggi.

Namun, menurut Brooklyn Beckham, perasaan itu berangsur hilang setelah ia mengambil jarak dari keluarganya.

Baca Juga:

“Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, sejak menjauh dari keluarga saya, kecemasan itu telah hilang,” lanjutnya.

Brooklyn mengatakan kini ia merasa lebih tenang dan bersyukur atas kehidupan yang dijalaninya bersama Nicola Peltz, yang dinilainya memberikan rasa aman dan kelegaan.

Brooklyn Beckham menegaskan istrinya, Nicola Peltz, tidak mengendalikan hidupnya dan membantah rumor keluarga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   brooklyn beckham  David Beckham  Victoria Beckham  Nicola Peltz 
BERITA BROOKLYN BECKHAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp