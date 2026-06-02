Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Bantah Dino, Teddy Jabarkan Hasil 50 Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri

Selasa, 02 Juni 2026 – 13:32 WIB
Bantah Dino, Teddy Jabarkan Hasil 50 Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri - JPNN.COM
Seskab Teddy Indra Wijaya. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri bukan hanya sekadar gagah-gagahan.

Hal itu untuk menanggapi video kritik dan masukan dari eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

“Itulah diplomasi. Jadi, salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini,” ucap Teddy dalam akun @sekretariat.kabinet, pada Selasa (2/6).

Baca Juga:

Teddy menuturkan kunker Prabowo ke luar negeri yang lebih dari 50 kali tersebut membuat Indonesia bisa masuk BRICS (kelompok kerja sama ekonomi, politik, dan geopolitik beranggotakan negara-negara berkembang utama di dunia).

“Yang kedua tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo tepatnya tahun 2025 lalu,” kata dia.

Yang ketiga, Teddy menyebutkan total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp 2.430 triliun.

Baca Juga:

Dia memerinci, saat Prabowo ke Jepang dan Korea mendapatkan investasi sekitar Rp 575 triliun.

“Yang keempat, sekarang kita punya alat pertahanan yang kuat sekarang ya. Dan itu dari banyak sekali negara: Prancis, Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Eropa, banyak negara,” tuturnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri mendapatkan sejumlah hasil untuk Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dino Patti Djalal  Teddy Indra Wijaya  Prabowo  Kunjungan luar negeri  Teddy  dino 
BERITA DINO PATTI DJALAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp