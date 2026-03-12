Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bantah Ekonomi RI Kepanasan, Purbaya Optimistis Perekonomian Tembus 6%

Kamis, 12 Maret 2026 – 14:00 WIB
Bantah Ekonomi RI Kepanasan, Purbaya Optimistis Perekonomian Tembus 6% - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi domestik Indonesia masih terjaga di tengah keterbatasan situasi global.

Purbaya menekankan perekonomian terus bertumbuh sejak pertumbuban triwulan IV yang mencapai 5,39 persen. 

Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami akselerasi yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga:

"Pertumbuhan yang ini sudah terakhir ya di bulan lalu, 5,39 persen dan harusnya di bulan ini akan tumbuh lebih cepat. Saya selalu bilang antara 5,5 sampai 6 persen mungkin masih bisa tercapai," ujar Purbaya dalam APBNKiTa, Kamis (12/3).

Indikator manufaktur menunjukkan posisi tertinggi dalam dua tahun terakhir, dengan angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur berada di level 53,8. 

Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi nasional didukung surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 69 bulan berturut-turut. 

Baca Juga:

Selain itu, Indonesia memiliki cadangan devisa yang memadai, yakni sebesar US$152 miliar dengan kondisi inflasi yang terkendali.

Kinerja ekonomi positif tersebut dinilai semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja. 

Menteri Keuangan Republik Indonesia menegaskan kondisi ekonomi domestik Indonesia masih terjaga di tengah keterbatasan situasi global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  inflasi  Ekonomi  pertumbuhan ekonomi 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp