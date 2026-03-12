Bantah Ekonomi RI Kepanasan, Purbaya Optimistis Perekonomian Tembus 6%

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi domestik Indonesia masih terjaga di tengah keterbatasan situasi global.

Purbaya menekankan perekonomian terus bertumbuh sejak pertumbuban triwulan IV yang mencapai 5,39 persen.

Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami akselerasi yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya.

"Pertumbuhan yang ini sudah terakhir ya di bulan lalu, 5,39 persen dan harusnya di bulan ini akan tumbuh lebih cepat. Saya selalu bilang antara 5,5 sampai 6 persen mungkin masih bisa tercapai," ujar Purbaya dalam APBNKiTa, Kamis (12/3).

Indikator manufaktur menunjukkan posisi tertinggi dalam dua tahun terakhir, dengan angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur berada di level 53,8.

Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi nasional didukung surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 69 bulan berturut-turut.

Selain itu, Indonesia memiliki cadangan devisa yang memadai, yakni sebesar US$152 miliar dengan kondisi inflasi yang terkendali.

Kinerja ekonomi positif tersebut dinilai semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja.