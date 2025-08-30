Bantah Gibran Bermain Padel saat Demo Besar, Tina Talisa: Wapres Sedang Berkantor

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa membantah kabar yang menyebut Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bermain olahraga padel pada Jumat (28/8/2025) atau saat demonstrasi besar terjadi di Jakarta.

Tina membeberkan Gibran justru tengah berkantor di Istana Wapres Jakarta saat demonstrasi berlangsung. Bahkan, pada Kamis (28/8/2025), Wapres melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara (Sumut) untuk menghadiri Musyawarah Pelayanan (Mupel) Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Retreat Centre GBKP, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

"Wapres sedang berkantor ketika demonstrasi berlangsung. Beliau baru pulang dari kunjungan kerja di Sumatra Utara pada hari Kamis sebelumnya," ujar Tina Talisa dalam keterangannya, Sabtu (30/8).

Tina menyayangkan beredarnya narasi yang menyudutkan RI 2.

Apalagi, pihak pengelola lapangan padel yang disebut warganet dalam unggahan itu, turut membantah adanya aktivitas Wapres di sana saat demonstrasi berlangsung.

"Jadi, saya imbau masyarakat untuk saring sebelum sharing informasi yang beredar. Apalagi informasi yang bersifat provokatif di situasi seperti saat ini," ungkap Tina.

Kabar mengenai Wapres Gibran tengah asik olahraga padel saat demonstrasi besar berlangsung itu sebelumnya dibagikan oleh akun Instagram bernama @karinarusmann. Dalam unggahan di instastory-nya, ia menyebut Gibran hadir ke Anwa Racquet Club di Jakarta Barat pada Jumat (29/8/2025).

"Bukti Gibran ke Anwa," bunyi salah satu kutipan di unggahannya yang disertai video.