Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Bantah Isu Dualisme, Sekjen GPK Sebut Agus Sah Jadi Ketum PPP Hasil Muktamar

Rabu, 01 Oktober 2025 – 10:10 WIB
Bantah Isu Dualisme, Sekjen GPK Sebut Agus Sah Jadi Ketum PPP Hasil Muktamar - JPNN.COM
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni menyebut tidak ada perpecahan dalam PPP setelah pelaksanaan Muktamar X di Ancol, Jakarta pada Sabtu (27/9) hingga Minggu (28/9).

Menurutnya, Muktamar X berjalan sesuai AD/ART dan tata tertib persidangan.

“Isu perpecahan atau dualisme itu tidak benar. Muktamar sudah berjalan sesuai mekanisme, sudah sesuai aturan," kata Thobahul Aftoni kepada awak media, Rabu (1/10).

Baca Juga:

Pria yang karib disapa Toni itu menyatakan hasil Muktamar X yang sudah sesuai AD/ART.

Adapun Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum PPP masa bakti 2025-2030 secara aklamasi.

"Muktamirin sudah menyepakati Agus Suparmanto secara aklamasi sebagai Ketum PPP 2025-2030," beber Ketua DPP PPP masa bakti 2020-2025 itu.

Baca Juga:

Menurut Toni, tidak ada satu pun muktamirin yang menolak nama Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP.

Dia bahkan menyebut lebih dari 2/3 utusan di Muktamar X menyepakati Agus Suparmanto sebagai ketum partai Kabah.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni menyebut tidak ada perpecahan dalam PPP setelah pelaksanaan Muktamar X di Ancol, Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPP  Muktamar PPP  Agus Suparmanto  Thobahul Aftoni 
BERITA PPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp