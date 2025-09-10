Bantah Isu KDRT dan Orang Ketiga, Eza Gionino: Masalah Kami Kurang Komunikasi

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino membantah isu KDRT dan orang ketiga yang mewarnai rumah tangganya dengan Meiza Aulia.

Kuasa hukum Eza Gionino, Raka Danira menuturkan, penyebab Meiza Aulia menggugat cerai kliennya bukan karena isu KDRT maupun pihak ketiga.

"Kami juga mengklarifikasi bahwa sampai saat ini pemicu permasalahan terkait hal ini bukan karena isu KDRT dan orang ketiga," ujar Raka Danira di kawasan Harjamukti, Depok, Rabu (10/9).

Senada dengan sang kuasa hukum, Eza Gionino membantah soal isu KDRT dan orang ketiga tersebut.

Aktor 35 tahun itu menyebut, permasalahan yang dialaminya dengan sang istri karena kurangnya komunikasi.

"Tidak ada KDRT dari saya apapun itu, pihak ketiga juga tidak ada, pure masalah kami kurang komunikasi, kurangnya komunikasi dengan baik, itu saja. Komunikasi internal pastinya," ucap Eza Gionino.

Dia sendiri mengaku kaget saat tahu sang istri melayangkan gugatan cerai terhadapnya.

Sebab dia menilai bahwa permasalahan mereka bisa diselesaikan secara baik-baik.