JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bantah Isu Ngamuk ke Kapolri Seusai Dirotasi, Irjen Karyoto: Beliau Sangat Sayang Saya

Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:47 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membantah isu liar berkembang di media sosial seiring pengumuman rotasi sejumlah perwira tinggi di internal Polri. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membantah isu liar berkembang di media sosial seiring pengumuman rotasi sejumlah perwira tinggi di internal Polri.

Karyoto membantah dirinya  'ngamuk-ngamuk' kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena jabatan yang akan dia emban nanti tidak sesuai dengan kesepakatan.

Karyoto sendiri dimutasi menjadi Kabaharkam Polri.

"Tidak ada (ngamuk-ngamuk), sama sekali tidak ada. Hubungan saya sama pak Kapolri itu sangat bagus. Beliau sangat sayang ke saya dan saya sangat hormat ke beliau," kata Karyoto, Jumat (8/8).

Dia menjelaskan isu itu dimuat akun anonim yang tidak tanggung jawab. 

Karyoto menyatakan akun itu ingin mempertentangkan dirinya dengan Kapolri. 

"Pak Kapolri sangat sayang ke saya, saya sangat hormat ke beliau. Saya dikasih jabatan itu saya mengucapkan terima kasih," lanjutnya.

Dia menegaskan isu yang beredar itu ialah  hoax dan tidak benar isi ceritanya.

TAGS   Irjen Karyoto  Kapolri  Kabaharkam Polri 
