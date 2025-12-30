Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bantah Jadi Selingkuhan Ridwan Kamil, Safa Marwah Ungkap Fakta Soal Pertemuan

Selasa, 30 Desember 2025 – 15:15 WIB
Bantah Jadi Selingkuhan Ridwan Kamil, Safa Marwah Ungkap Fakta Soal Pertemuan - JPNN.COM
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah kembali buka suara soal rumor hubungannya dengan Ridwan Kamil.

Pasalnya, namanya terseret sebagai salah satu wanita yang diisukan menjadi selingkuhan Ridwan Kamil.

Safa Marwah lantas menegaskan bahwa isu itu tidaklah benar. Hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut hanya sebatas teman.

Baca Juga:

"Sebetulnya ini hanya gosip. Saya sedih banget jadi salah sasaran netizen Indonesia, padahal saya dan beliau hanya berteman," kata Safa Marwah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Model sekaligus DJ itu mengungkapkan bahwa dirinya hanya pernah dua kali bertemu dengan Ridwan Kamil.

Adapun pertemuan pertamanya pada 2021 silam. Saat itu, keduanya sama-sama menghadiri acara buka bersama sebuah komunitas motor.

Baca Juga:

"Kami bertemu dua kali. Salah satunya tahun 2021 di acara buka bersama komunitas motor. Saat itu motor saya sedang viral, dan saya bertemu Bapak Ridwan Kamil. Saya berfoto dengan beliau karena beliau kan Gubernur Jawa Barat, siapa yang tidak mau berfoto," ucap Safa Marwah.

Seusai mengunggah foto tersebut, Safa Marwah ternyata mendapat sebuah pesan melalui Direct Message (DM) dari Lisa Mariana.

Selebgram Safa Marwah kembali buka suara soal rumor hubungannya dengan Ridwan Kamil.

TAGS   Safa Marwah  Selebgram Safa Marwah  Ridwan Kamil  RK 
