Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bantah Jadi Simpanan Pejabat, Celine Evangelista Ungkap Sosok Suami

Jumat, 17 Juli 2026 – 09:55 WIB
Bantah Jadi Simpanan Pejabat, Celine Evangelista Ungkap Sosok Suami - JPNN.COM
Selebritas Celine Evangelista. Foto: Instagram/celine_evangelista

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Celine Evangelista membantah isu yang menyebut dirinya menjadi simpanan seorang pejabat.

Di tengah ramainya spekulasi di media sosial, Celine menegaskan bahwa dirinya telah menikah secara resmi, meski memilih tidak mengungkap identitas sang suami kepada publik.

Isu tersebut mencuat setelah beredar kabar yang mengaitkan Celine dengan seorang pejabat. Spekulasi itu kemudian memicu beragam komentar dari warganet di media sosial.

Baca Juga:

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, @celine_evangelista, seorang warganet meminta Celine memperkenalkan sosok suaminya agar tidak lagi muncul berbagai tudingan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Celine mengatakan suaminya memiliki hak untuk menjaga kehidupan pribadinya dan tidak wajib tampil di hadapan publik.

"Beliau punya hak privasinya, berhak memilih pilihannya, yang penting sudah dikasih tahu," balas Celine melalui akun Instagram resminya.

Baca Juga:

Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin larut dalam berbagai tudingan yang beredar di media sosial.

"Sisanya kalau masih mau termakan fitnah ya urusan sama Yang Maha Kuasa," tulisnya.

Celine Evangelista membantah isu menjadi simpanan pejabat dan menegaskan telah menikah secara resmi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Celine Evangelista  Simpanan pejabat  Suami  Celine Evangelista menikah 
BERITA CELINE EVANGELISTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp