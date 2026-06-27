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JPNN.com - Politik - Parpol

Bantah Jokowi Tak Lagi Dicintai Rakyat, Ahmad Ali: Siapa yang Bilang

Sabtu, 27 Juni 2026 – 16:07 WIB
Bantah Jokowi Tak Lagi Dicintai Rakyat, Ahmad Ali: Siapa yang Bilang - JPNN.COM
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali. Foto: arsip JPNN.com/Kenny Kurnia Putra

jpnn.com, LAMPUNG - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali membantah anggapan yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi dicintai masyarakat.

Ahmad Ali mengaku menyaksikan langsung antusiasme warga saat mendampingi kunjungan Jokowi di Lampung.

Menurut dia, ribuan warga memadati ruas jalan untuk menyambut mantan presiden tersebut.

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"Siapa yang bilang, Pak Jokowi sudah tidak dicintai rakyat? Saya menjadi saksi sendiri. Sepanjang jalan masyarakat keluar dari rumah, berdiri di pinggir jalan, menyambut beliau dengan penuh antusias," kata Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6).

Dia mengatakan sambutan hangat masyarakat terlihat di setiap titik kunjungan Jokowi.

Warga, kata Ahmad Ali, melambaikan tangan hingga berebut ingin bertemu langsung dengan pria kelahiran asal Solo itu.

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Menurutnya, antusiasme tersebut merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap rekam jejak kepemimpinan Jokowi selama dua periode.

"Kerja nyata tidak pernah bohong. Masyarakat bisa menilai sendiri siapa pemimpin yang benar-benar bekerja. Banyak program beliau yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.

Ketua Harian PSI Ahmad Ali membantah anggapan yang menyebut Presiden ke-7 RI Jokowi sudah tidak lagi dicintai masyarakat.

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TAGS   Jokowi  Ahmad Ali  PSI  rakyat 
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