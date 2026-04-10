JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bantah Lakukan Kekerasan Seksual, Anrez Adelio Bilang Begini

Sabtu, 11 April 2026 – 03:31 WIB
Bantah Lakukan Kekerasan Seksual, Anrez Adelio Bilang Begini - JPNN.COM
Anrez Adelio. Foto: Instagram/anzadelio

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Anrez Adelio membantah dengan tegas mengenai tuduhan kekerasan seksual terhadap Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel.

Adapun pria 28 tahun tersebut telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Icel pada Rabu (8/4).

Anrez Adelio mengatakan bahwa hubungan antara dirinya dengan Icel atas dasar suka sama suka, dan tanpa paksaan.

"Makanya tadi barusan kami buktikan dengan bukti yang ada, bahwa ya memang tidak ada kekerasan seksual, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Ya suka sama suka, datang juga dengan sadar, mau sama mau begitu," ujar Anrez Adelio melalui kanal Reyben di YouTube.

Dia mengeklaim memiliki bukti yang bisa memperkuat pernyataannya tersebut.

Mulai dari gambar tangkap layar pesan singkat hingga rekaman CCTV.

"Jelas kami kan enggak mungkin hanya berdalih, ya, enggak mungkin hanya ngomong-ngomong doang. Makanya aku selalu menggunakan bukti yang valid. Ada screenshoot chat, ada voice note suara, ada video CCTV," kata Anrez.

Dalam pemeriksaan, dirinya ditanyai sekitar 24 pertanyaan oleh penyidik seputar laporan.

Aktor Anrez Adelio membantah dengan tegas mengenai tuduhan kekerasan seksual terhadap Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel.

