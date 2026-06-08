Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bantah Nikmati Uang Jemaah Hanania, Keanu AGL Serahkan Rekening Koran ke Polisi

Senin, 08 Juni 2026 – 20:31 WIB
Bantah Nikmati Uang Jemaah Hanania, Keanu AGL Serahkan Rekening Koran ke Polisi - JPNN.COM
Selebgram sekaligus aktor Keanu Agl saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram Keanu AGL memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group di Jakarta Selatan, Senin (8/6).

Seusai menjalani pemeriksaan, Keanu menyampaikan keprihatinannya terhadap para jemaah yang gagal berangkat menunaikan ibadah umrah akibat kasus tersebut.

Dia juga menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

"Saya berharap agar jemaah sekalian bisa mendapatkan haknya kembali. Saya amat mendukung tindakan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan saya akan berlaku kooperatif dalam proses hukum yang berjalan," ujar Keanu di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Dalam pemeriksaan tersebut, Keanu mengaku mendapat sekitar 25 pertanyaan dari penyidik.

Menurut dia, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan awal perkenalannya dengan pihak Hanania Group, bentuk kerja sama yang dijalani, hingga isi kontrak yang disepakati.

Baca Juga:

Keanu menegaskan dirinya tidak pernah menerima pembayaran endorsement dari Hanania Group selama menjalin kerja sama.

"Saya jelaskan di dalam bahwa saya dalam kerja sama sama Hanania itu enggak menerima uang endorse-an sama sekali. Aku tuh kerja samanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku, aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana," katanya.

Keanu AGL turut dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Keanu Agl  Hanania Group  umrah  rekening koran 
BERITA KEANU AGL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp