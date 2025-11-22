Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bantah Persulit Ruben Onsu Ketemu Anak, Sarwendah Bilang Begini

Sabtu, 22 November 2025 – 03:09 WIB
Bantah Persulit Ruben Onsu Ketemu Anak, Sarwendah Bilang Begini - JPNN.COM
Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah membantah tudingan mempersulit mantan suaminya, Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak.

Dia mengatakan, Ruben cukup memberitahunya lewat WhatsApp apabila ingin bertemu sang buah hati.

"Kalau mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya enggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp-in ke aku. WhatsApp ke aku, kami koordinasi jadwal," ujar Sarwendah di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Sebab menurutnya, kedua anaknya sudah memiliki kesibukan masing-masing. Oleh karena itu, komunikasi tersebut guna menyesuaikan jadwal Ruben dengan anak-anak.

"Karena anak-anak juga sibuk ya, anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Kayak ini tadi Cici Thalia belum pulang. Jadi ya, tinggal atur, koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku, mau ketemu anak-anak, koordinasi jadwal, sudah ketemu, ya kan?," ucap Sarwendah.

Dia pun berharap persoalan itu tak perlu diperpanjang demi memperhatikan kondisi anak-anaknya.

"Jadi ya, enggak usah diperpanjang lah, kasihan anak-anak," kata perempuan 36 tahun tersebut.

Dia menuturkan, Ruben juga memiliki nomor anak-anak mereka, sehingga bisa berkomunikasi langsung. Dia pun kembali menegaskan bahwa dirinya tak mempersulit Ruben Onsu bertemu putri-putrinya.

