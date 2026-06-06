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JPNN.com - Internasional - Eropa

Bantah Rumor Barat di SPIEF 2026, Putin: Iran Mampu Jaga Stabilitas Sendiri

Sabtu, 06 Juni 2026 – 10:52 WIB
Bantah Rumor Barat di SPIEF 2026, Putin: Iran Mampu Jaga Stabilitas Sendiri - JPNN.COM
Presiden Rusia Vladimir Putin. (ANTARA/Anadolu)

jpnn.com, SAINT PETERSBURG - Pemerintah Rusia membantah keras tudingan terkait adanya aliran pasokan persenjataan ke wilayah Iran.

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengirimkan bantuan militer karena memang tidak pernah ada permintaan resmi dari pihak Teheran.

Pemerintah Rusia membantah keras tudingan terkait adanya aliran pasokan persenjataan ke wilayah Iran. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengirimkan bantuan militer karena memang tidak pernah ada permintaan resmi dari pihak Teheran.

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"Iran tidak meminta senjata kepada kami dan kami juga tidak memasok senjata apa pun untuk Iran," kata Putin dalam pertemuan puncak Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2026 pada Jumat (5/6).

Putin mengatakan Iran mampu menjaga stabilitas internal dan masyarakatnya sudah semakin terkonsolidasi sejak konflik pecah.

"Kami harus mengapresiasi kepemimpinan Iran. Mereka telah memastikan stabilitas internal masyarakatnya dan ini adalah fakta yang jelas. Setelah peperangan terjadi, sejumlah pihak di Barat berpikir semuanya di Iran akan runtuh dari dalam. Namun tidak, penilaian tersebut salah; karena sebaliknya, situasi yang terjadi adalah adanya konsolidasi di masyarakat Iran," ucap Putin.

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Dia menambahkan kesediaan jutaan warga Iran yang mengorbankan nyawa untuk tanah air mereka juga harus diperhitungkan.

SPIEF 2026 berlangsung di St. Petersburg, Rusia, pada Rabu (3/6) hingga Sabtu.(antara/jpnn)

Pemerintah Rusia membantah keras tudingan terkait adanya aliran pasokan persenjataan ke wilayah Iran.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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TAGS   Iran  Rusia  Pasok senjata  Vladimir Putin 
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