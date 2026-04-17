JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bantah Rumor Inara Rusli Hamil, Kuasa Hukum Ungkap Faktanya

Sabtu, 18 April 2026 – 00:06 WIB
Selebritas Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Baru baru ini, selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli dirumorkan tengah hamil.

Menanggapi isu tersebut, kuasa hukum Inara Rusli, Herlina membantahnya dengan tegas.

Inara Rusli memang sempat jatuh sakit hingga menunda agenda pemeriksaan polisi.

Baca Juga:

Akan tetapi, Herlina mengungkapkan sakit yang diidap kliennya karena sakit di bagian otot.

"Oh bukan, bukan. Dia sakit di apa, ada, kan sakit di bagian perut. Perut karena ototnya tertarik begitu. Jadi, sakit itu," ujar Herlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Akibat sakit yang diidapnya, Inara Rusli sempat merasa sakit saat duduk maupun aktivitas sederhana lainnya.

Baca Juga:

Namun, menurut Herlina, kliennya itu bukan mengalami saraf kejepit.

"Jadi, buat duduk atau buat apa itu sakit. Jadi, apa namanya bukan sakit karena macam-macam, karena dari otot perutnya itu ada yang mungkin tertarik," tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  Kuasa Hukum  hamil  Polda Metro Jaya 
