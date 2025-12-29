Bantah Rumor Simpanan Ridwan Kamil, Safa Marwah: Salah Besar

Senin, 29 Desember 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah membantah rumor yang menyebut dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Bantahan tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

"Jawabannya sih enggak," ungkap Safa Marwah.

Baca Juga: KPK Dalami Informasi Aliran Dana dari Ridwan Kamil ke Aura Kasih terkait Kasus Iklan

Perempuan yang berprofesi sebagai DJ itu mengatakan hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.

Adapun Safa Marwah mengaku berkenalan dengan suami Atalia Praratya itu sejak 2021 lalu.

"Saya berteman saja dan sudah lama banget, dari 2021 kenal beliau," ucapnya.

Baca Juga: Info Terbaru soal Kabar Aliran Dana dari Ridwan Kamil kepada Aura Kasih

Safa Marwah kembali membantah isu dirinya sebagai simpanan Ridwan Kamil.

Dia lagi-lagi mengeklaim hanya berteman dengan mantan gubernur Jawa Barat itu.