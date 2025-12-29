Close Banner Apps JPNN.com
Bantah Rumor Simpanan Ridwan Kamil, Safa Marwah: Salah Besar

Senin, 29 Desember 2025 – 11:11 WIB
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah membantah rumor yang menyebut dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Bantahan tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

"Jawabannya sih enggak," ungkap Safa Marwah.

Perempuan yang berprofesi sebagai DJ itu mengatakan hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.

Adapun Safa Marwah mengaku berkenalan dengan suami Atalia Praratya itu sejak 2021 lalu.

"Saya berteman saja dan sudah lama banget, dari 2021 kenal beliau," ucapnya.

Dia lagi-lagi mengeklaim hanya berteman dengan mantan gubernur Jawa Barat itu.

