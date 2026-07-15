Bantah Rumor yang Beredar, Celine Evangelista: Kasihan Keluarga Kami Difitnah Terus

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Celine Evangelista membantah rumor yang menyebut dirinya menjadi simpanan pejabat hingga memiliki rumah mewah senilai Rp 200 miliar.

Lewat akun miliknya di Instagram baru-baru ini, dia menyatakan bahwa gosip yang beredar tidaklah benar.

Selebritas berusia 34 tahun itu bahkan mengaku sudah memiliki pasangan, sehingga tidak mungkin menjadi simpanan.

"Alhamdulillah, saya sudah memiliki pasangan dan satu-satunya Insyaallah. Ini sebenarnya privasi kami. Karena itu, mohon tidak lagi mengaitkan saya dengan berbagai isu atau asumsi yang tidak benar. Kasihan keluarga kami semua jadi difitnah terus," ungkap Celine Evangelista.

Mantan istri Stefan William itu juga membantah rumor dirinya punya rumah seharga Rp 200 miliar dari hasil korupsi.

Menurut Celine Evangelista, dirinya sudah mempunyai rumah sejak 2018 yang dibangun dari hasil kerja keras sendiri.

"Mengenai rumah yang sedang ramai dibicarakan pun fitnah. Saya punya rumah sudah saya beli sejak 2018 dari masih ada sinetron zaman itu dan bukan 200m masyaallah diaminkan saja ya siapa tahu didengar malaikat diwujudkan punya uang segitu," jelasnya.

Celine Evangelista mengatakan dirinya sengaja mengurangi aktivitas di dunia hiburan belakangan ini.