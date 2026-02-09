Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bantah Rumor yang Beredar, Denada Siap Tempuh Jalur Hukum

Senin, 09 Februari 2026 – 19:19 WIB
Penyanyi Denada. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Denada membantah rumor di media sosial yang menyebut dirinya sebenarnya memiliki 3 orang anak

Bantahan disampaikan melalui unggahan resmi pihak manajemen dan keluarga Denada di Instagram.

"Dengan ini, manajemen dan keluarga Denada menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait beredarnya informasi, narasi dan pemberitaan, yang bersifat fitnah, tidak berdasar, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di ruang publik, termasuk di media sosial,” ungkap manajemen Denada, Senin (9/2).

Manajemen menegaskan bahwa Denada hanya memiliki dua orang anak, yakni Ressa Rossano dan Aisha.

Kabar yang beredar di media sosial pun dipastikan merupakan fitnah atau hoaks.

“Dengan ini kami menegaskan secara jelas dan tidak terbantahkan, bahwa: 1. Denada hanya memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Ressa dan Aisha; 2. Segala bentuk pemberitaan, pernyataan, maupun narasi yang menyebutkan Denada memiliki anak selain Ressa dan Aisha adalah tidak benar, menyesatkan dan berunsur fitnah," tegasnya.

Denada merespons serius fitnah yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

Manajemen dan keluarga tidak menutup kemungkinan akan membawa masalah tersebut ke jalur hukum.

