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Bantah Soal Blueray Cargo, Raffi Ahmad Beri Penjelasan Soal Foto

Sabtu, 13 Juni 2026 – 11:11 WIB
Bantah Soal Blueray Cargo, Raffi Ahmad Beri Penjelasan Soal Foto - JPNN.COM
Raffi Ahmad dan kuasa hukumnya, Hotman Paris di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad menyampaikan penjelasan setelah namanya muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Adapun nama Raffi Ahmad muncul terkait dugaan kegiatannya berkunjung ke Kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat.

Demi mengklarifikasi kabar itu, Raffi Ahmad menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan tidak pernah terlibat dalam transaksi apa pun dengan Blueray Cargo.

Dia mengaku bertemu pihak Blueray secara tidak sengaja saat berada di New York, Amerika Serikat, setelah mengikuti ajang maraton bersama Ariel NOAH dan Gading Marten di Chicago.

"Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya'. Lho, iya ya sudah kami foto. Di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam," kata Raffi Ahmad.

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Suami Nagita Slavina tersebut menyatakan, saat itu dirinya sedang mengunjungi beberapa gerai usaha milik warga Indonesia di New York, yakni Awang Kitchen dan Indo Java.

Menurutnya, lokasi toko Blueray Cargo bersebelahan dengan tempat yang didatangi bersama rombongan.

Presenter Raffi Ahmad menyampaikan penjelasan setelah namanya muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan...

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TAGS   Raffi Ahmad  kasus Raffi Ahmad  Blueray Cargo  blueray 
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