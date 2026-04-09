Bantah Soal Isu Ukur Rumah, Pihak Okin Bilang Begini

Kamis, 09 April 2026 – 20:17 WIB
Kuasa hukum Niko Al Hakim alias Okin, Axl Mattew di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (9/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Niko Al Hakim atau akrab disapa Okin akhirnya telah bertemu secara langsung dengan pihak Rachel Vennya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas perseteruan perihal aset rumah.

"Mohon dukungan saja dari teman-teman juga semoga proses mediasi ini berjalan dengan baik," ujar kuasa hukum Okin, Axl Mattew di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Meski begitu, Okin belum membeberkan lebih detail mengenai pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, dia mengklarifikasi soal kabar orang yang tiba-tiba datang untuk mengukur rumah.

Axl menyebut bahwa orang-orang tersebut hanya datang untuk melihat rumah, bukan seperti narasi yang ramai di sosial media.

Menurutnya, Rachel Vennya juga sudah diberitahu bahwa Okin bakal ada orang yang datang ke rumah yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan itu.

"Jadi keterangan dari saudara Niko, sebetulnya itu bukan ngukur rumah. Dan sebelum orang-orang itu datang, itu pun sudah diinformasikan dulu ke Rachel begitu," ucap Axl Mattew.

Okin memberikan klarifikasi soal kabar orang yang tiba-tiba datang untuk mengukur rumah.

