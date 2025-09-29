Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Bantah Tudingan Kubu Mardiono, Kader PPP Anggap Aklamasi Agus Sesuai AD/ART

Senin, 29 September 2025 – 20:15 WIB
Bantah Tudingan Kubu Mardiono, Kader PPP Anggap Aklamasi Agus Sesuai AD/ART - JPNN.COM
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC PPP Pasangkayu Herman Yunus angkat bicara setelah proses pemilihan secara aklamasi Agus Suparmanto sebagai ketum partai kabah dituding tidak sah.

Yunus menyebut proses pemilihan Agus sebagai Ketum PPP sesuai dengan konstitusi partai karena melalui proses muktamar.

“Justru inilah bukti bahwa keputusan muktamar sah dan konstitusional," kata dia kepada awak media, Senin (29/9).

Baca Juga:

Diketahui, Waketum PPP Ermalena menuding proses pemilihan Agus sebagai ketum partai tidak sah.

Ermalena menilai salah satu alasan tidak sah itu karena Agus tidak memenuhi syarat AD/ART sebagai Caketum PPP.

Sebab, AD/ART PPP menyatakan kandidat ketum partai minimal menjabat satu tingkat di bawah pimpinan parpol selama satu periode.

Baca Juga:

Agus di sisi lain memang belum pernah menjabat dalam struktur kepengurusan PPP untuk satu periode penuh. 

Yunus mengatakan konstitusi PPP sebenarnya menyatakan muktamar sebagai forum tertinggi partai yang berwenang menetapkan atau mengubah AD/ART.

Ketua DPC PPP Pasangkayu Herman Yunus menyebut proses pemilihan Agus Suparmanto sebagai ketum partainya sudah sesuai AD/ART.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPP  Mardiono  Agus Suparmanto  Ketua Umum PPP  Partai Persatuan Pembangunan 
BERITA PPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp