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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bantah Video Hoaks, Gus Choi Pastikan Garuda Mas Anugerah Tetap Beroperasi Normal

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:27 WIB
Bantah Video Hoaks, Gus Choi Pastikan Garuda Mas Anugerah Tetap Beroperasi Normal - JPNN.COM
Komisaris PT Garuda Mas Anugerah (GMA) A Effendy Choirie. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris PT Garuda Mas Anugerah (GMA) A Effendy Choirie memastikan perusahaannya tetap beroperasi secara normal di tengah beredarnya video di sejumlah grup WhatsApp yang menyebutkan PT.GMA telah menghentikan operasionalnya.

Informasi yang beredar tersebut merupakan kabar bohong (hoaks) yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan PT.Garuda Mas Anugerah.

"Masyarakat jangan mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi," kata Gus Choi sapaan akrabnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

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Menurut Gus Choi, video yang beredar itu sama sekali tidak berkaitan dengan PT Garuda Mas Anugerah.

Aktivitas operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa, pelayanan kepada mitra bisnis maupun masyarakat juga berlangsung normal.

Lebih jauh, Gus Choi menjelaskan hingga saat ini kantor pusat PT Garuda Mas Anugerah di Wisma Eka Jiwa, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, tetap memberikan pelayanan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

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"Selain itu, kantor pemasaran dan pelayanan produk di Denpasar, Bali, juga tetap beroperasi melayani kebutuhan mitra dan pelanggan," jelasnya lagi.

Gus Choi mengatakan manajemen sengaja menyampaikan klarifikasi kepada publik untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan perusahaan maupun ribuan mitra bisnis yang telah bergabung.

Komisaris PT Garuda Mas Anugerah (GMA) A Effendy Choirie memastikan perusahaannya tetap beroperasi secara normal di tengah beredarnya video.

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TAGS   Video Hoaks  Gus Choi  Garuda Mas Anugerah  Video 
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