Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bantahan Dian Sandi soal Ijazah Jokowi Ada 6 Versi

Rabu, 21 Januari 2026 – 02:33 WIB
Bantahan Dian Sandi soal Ijazah Jokowi Ada 6 Versi - JPNN.COM
Arsip- Kader PSI Dian Sandi Utama saat ditemui di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/5/2025). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com - Politikus PSI Dian Sandi Utama selaku pengunggah ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) membantah semua tuduhan yang disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun terhadapnya dalam sebuah dialog bersama Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan yang ditayangkan di salah satu televisi nasional.

Dian Sandi menegaskan tidak ada enam versi ijazah Jokowi seperti yang disampaikan oleh Refly Harun dan dr. Tifa.

Oleh karena itu, Dian sandi menilai apa yang disampaikan Refly tersebut adalah bentuk penggiringan opini.

Baca Juga:

"Mereka hanya sedang menggiring opini seakan-akan itu semua berbeda," kata Dian Sandi melalui pesan singkat yang diterima ANTARA NTB di Mataram, Selasa (20/1/2025).

Dia menyebut ijazah yang diserahkan Jokowi saat mengikuti kontestasi pemilu presiden, Gubernur DKI, dan Wali Kota Solo semua sama dan tidak ada perbedaan.

"Ijazah itu ada 6 sumber bukan 6 versi baik yang diberikan oleh KPU/KPUD, Polda termasuk saya dan semua itu sama. Bagaimana Refly Harun mengatakan "its doesnt make sense" atau ini tidak masuk akal," tuturnya.

Baca Juga:

Dian Sandi membantah semua tuduhan yang dialamatkan padanya menyusul unggahannya soal ijazah Jokowi di media sosial pada 1 April 2025 silam.

Dia pun mengaku terheran-terheran masih ada yang percaya dengan mereka yang menuding ijazah Jokowi palsu.

Politikus PSI Dian Sandi Utama membantah semua tuduhan yang disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun soal ijazah Jokowi ada enam versi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ijazah jokowi  Ijazah Palsu  Dian Sandi  Refly Harun  Roy Suryo  Jokowi 
BERITA IJAZAH JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp