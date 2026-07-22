Bantai Tiga Warga Sipil di Yahukimo, Anggota OPM Kopitua Heluka Diburu Koops Habema

jpnn.com, JAKARTA - Komando Operasi (Koops) TNI Habema bergerak cepat memburu kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga kuat membantai tiga warga sipil di kawasan Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin (20/7).

Dalam siaran pers resmi Penerangan Habema yang diterima di Jakarta, Rabu, dijelaskan korban terdiri atas sepasang suami istri dan seorang perempuan dari Suku Unaukam.

"Menindaklanjuti kejadian tersebut, Koops TNI Habema terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Penerangan Koops Letkol (Inf.) Wirya Arthadiguna dalam siaran pers tersebut.

Wirya mengatakan aksi penganiayaan itu diduga dilakukan kelompok OPM pimpinan Kopitua Heluka (Danops Kodap Yahukimo).

Informasi soal aksi keji itu, lanjut Wirya, juga sempat dipublikasikan oleh OPM melalui Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

"Dalam informasi itu mereka mengeklaim bertanggung jawab atas penembakan yang mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia," ungkap Wirya.

Hingga saat ini, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih rinci terkait kronologi aksi penganiayaan itu. Koops Habema, lanjut Wirya, masih fokus mencari informasi tentang keberadaan pelaku.

Di saat yang sama, Koops Habema juga akan memperkuat pengamanan di wilayah demi memberikan rasa aman terhadap masyarakat sekitar.