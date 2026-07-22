Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bantai Tiga Warga Sipil di Yahukimo, Anggota OPM Kopitua Heluka Diburu Koops Habema

Rabu, 22 Juli 2026 – 22:14 WIB
Bantai Tiga Warga Sipil di Yahukimo, Anggota OPM Kopitua Heluka Diburu Koops Habema - JPNN.COM
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna (ANTARA/Ho-Pen Koops Habema)

jpnn.com, JAKARTA - Komando Operasi (Koops) TNI Habema bergerak cepat memburu kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga kuat membantai tiga warga sipil di kawasan Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin (20/7).

Dalam siaran pers resmi Penerangan Habema yang diterima di Jakarta, Rabu, dijelaskan korban terdiri atas sepasang suami istri dan seorang perempuan dari Suku Unaukam.

"Menindaklanjuti kejadian tersebut, Koops TNI Habema terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kepala Penerangan Koops Letkol (Inf.) Wirya Arthadiguna dalam siaran pers tersebut.

Baca Juga:

Wirya mengatakan aksi penganiayaan itu diduga dilakukan kelompok OPM pimpinan Kopitua Heluka (Danops Kodap Yahukimo).

Informasi soal aksi keji itu, lanjut Wirya, juga sempat dipublikasikan oleh OPM melalui Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

"Dalam informasi itu mereka mengeklaim bertanggung jawab atas penembakan yang mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia," ungkap Wirya.

Baca Juga:

Hingga saat ini, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih rinci terkait kronologi aksi penganiayaan itu. Koops Habema, lanjut Wirya, masih fokus mencari informasi tentang keberadaan pelaku.

Di saat yang sama, Koops Habema juga akan memperkuat pengamanan di wilayah demi memberikan rasa aman terhadap masyarakat sekitar.

Koops TNI Habema memburu kelompok OPM yang diduga kuat membantai tiga warga sipil di kawasan Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Yahukimo, Papua Pegunungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OPM pimpinan Kopitua Heluka  OPM  Yahukimo  Koops TNI Habema  kawasan Jalan Trans Papua 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp