Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Bantar Gebang Kritis, Judistira Dorong Transformasi Total Kelola Sampah Jakarta

Sabtu, 25 April 2026 – 18:00 WIB
Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan AMPG DKI Jakarta di Kantor DPD Partai Golkar DKI, Jumat (24/4). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Harmawan mengatakan target ambisius pemprov untuk menghentikan pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang pada 2030 dinilai membutuhkan reformasi menyeluruh.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Harmawan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan AMPG DKI Jakarta di Kantor DPD Partai Golkar DKI, Jumat (24/4).

Judistira menekankan bahwa kondisi TPST Bantar Gebang saat ini sudah berada pada titik kritis dan tidak lagi bisa dijadikan tumpuan utama.

"Bantar Gebang tidak lagi bisa menjadi solusi jangka panjang. Ketergantungan pada satu titik pembuangan justru memperbesar risiko, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun pembiayaan," ujar Judistira dikutip JPNN.com, Sabtu (25/4).

Politikus Golkar ini juga menyoroti insiden longsor yang sempat terjadi di kawasan tersebut sebagai alarm keras bagi pemerintah.

“Kita tidak boleh menunggu krisis yang lebih besar. Peristiwa itu adalah peringatan bahwa sistem yang kita gunakan hari ini sudah tidak aman dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.

Menurutnya, target 2030 bukan sekadar berhenti membuang sampah, melainkan momentum transformasi total tata kelola dari hulu hingga hilir.

“Kalau target ini mau tercapai, tidak bisa setengah-setengah. Harus ada reformasi mulai dari pemilahan di rumah tangga, penguatan infrastruktur tingkat kampung, sampai teknologi di tingkat kota,” jelas Judistira.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Jakarta, Judistira Harmawan mengatakan target menghentikan pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang butuh reformasi sistem

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Waste4Change  sampah  bantar gebang  Jakarta  APBD 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp