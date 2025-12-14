Banteng Jatim Juara Soekarno Cup 2025, Said PDIP: Alhamdulillah, Mereka Mental Juara

Minggu, 14 Desember 2025 – 20:14 WIB

jpnn.com, GIANYAR - Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah mengapresiasi skuad Banteng Jawa Timur (Jatim) yang memenangkan kompetisi bola bertajuk Soekarno Cup 2025 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (13/12).

Turnamen sepak bola yang digelar DPD PDI Perjuangan itu berlangsung di Bali sejak 5-13 Desember 2025.

Kompetisi itu melibatkan delapan tim yang mewakili sejumlah region mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.

Menurut Said ajang itu untuk mengasah prestasi pesepak bola muda di tanah air. DPP PDI Perjuangan memadang sepak bola sebagai ajang olahraga bergengsi pada tingkat dunia.

Dia mengatakan kompetisi sepak bola itu sudah dua kali dihelat oleh DPP PDIP, yakni 2024 dan 2025.

"Alhamdulillah, respons dan antusiasme dikalangan anak-anak muda di seluruh Indonesia sangat baik. Kompetisi ini kami harapkan membuahkan talenta-talenta pesepak bola terbaik tanah air," ujar Said dalam siaran persnya, Minggu (14/12).

Pada tahun ini, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur membentuk skuad muda tim berjuluk Banteng Jatim.

Tim itu tampil konsisten, sehingga masuk delapan besar dan terus memenangi tahapan berikutnya.