Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bantu Atasi Kepadatan Lalin dan Banjir Rob Pantura, SIG Pasok Semen untuk Pembangunan Tol Semarang–Demak

Jumat, 15 Agustus 2025 – 03:20 WIB
Bantu Atasi Kepadatan Lalin dan Banjir Rob Pantura, SIG Pasok Semen untuk Pembangunan Tol Semarang–Demak - JPNN.COM
SIG sampai Juli 2025 memasok 22.184 ton semen untuk proyek pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1 (Kaligawe–Sayung). Foto dok SIG

jpnn.com, SEMARANG - PT Semen Indonesia (SIG) turut mendukung pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 1A dan 1B dengan memasok 22.184 ton semen hingga Juli 2025.

Tol Semarang–Demak Seksi 1 merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditargetkan rampung pada 2027.

Jalan tol ini diharapkan memangkas waktu tempuh Semarang-Demak dari 30 menit (saat normal) hingga 60 menit (saat macet), menjadi hanya 10 sampai 20 menit.

Baca Juga:

Dari total panjang 10,64 km, sepanjang 6,7 km di antaranya berfungsi sebagai tanggul laut untuk menanggulangi banjir rob yang selama ini melanda wilayah Kaligawe, Genuk, Sayung, hingga kawasan industri Terboyo.

Sebelumnya, SIG juga turut berkontribusi dalam pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi 2 (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 km yang telah diresmikan pada 2023 dengan memasok semen sebanyak 156.905 ton.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, Tol Semarang–Demak merupakan proyek multifungsi dan bagian penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang akan mengurangi beban lalu lintas di jalur Pantura Jawa Tengah serta menjadi solusi penanggulangan banjir rob.

Baca Juga:

Untuk mendukung pembangunan proyek strategis ini, SIG memasok semen UltraPro yang memiliki kekuatan optimal untuk menopang kekokohan konstruksi dalam jangka panjang.

”Tol Semarang–Demak akan menjadi urat nadi perekonomian daerah seiring meningkatnya kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, terbukanya akses ke sentra-sentra produksi lokal dan pariwisata, serta terselesaikannya persoalan banjir rob. Dengan demikian, juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik. Proyek ini pun semakin menambah daftar infrastruktur penting di Indonesia yang dibangun menggunakan produk semen SIG,” kata Vita.

Alternatif produk semen portland SIG ini memiliki keunggulan dari sisi teknis dengan kemudahan pengerjaan, kuat tekan awal dan akhir yang lebih baik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SIG  Semen Indonesia  PT Semen Indonesia  semen 
BERITA SIG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp