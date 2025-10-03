Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bantu Biaya Kos Fahmi Bo, Melaney Ricardo Beri Penjelasan

Jumat, 03 Oktober 2025 – 08:28 WIB
Melaney Ricardo. Foto: Instagram/melaney_ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo mengungkap alasan dirinya mau membantu Fahmi Bo dengan membayarkan biaya indekos.

Selain sudah berjanji saat podcast, dia menyebut tempat tinggal Fahmi Bo sudah tidak layak.

"Untuk orang sakit, (kos) kurang layak," kata Melaney Ricardo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 44 tahun itu menjelaskan Fahmi Bo kini dalam kondisi tidak bisa berjalan.

Oleh sebab itu, Melaney Ricardo merasa sedih melihat kondisi aktor dan pemain sinetron tersebut.

"Dia sudah enggak bisa jalan, di kos yang lama, dia masih bisa merangkak," jelas istri Tyson Lynch itu.

Menurut Melaney Ricardo, Fahmi Bo kini dirawat oleh sejumlah sahabat pengemudi ojek online.

Selain itu, anak dan mantan istri Fahmi Bo juga telah kembali menemani.

TAGS   Melaney Ricardo  Fahmi Bo  Kondisi Fahmi Bo  Fahmi Bo Sakit 
