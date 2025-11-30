Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bantu Evakuasi Korban Banjir di Agam, Kapolda Riau Kerahkan 390 Personel ke Lokasi Bencana

Minggu, 30 November 2025 – 17:12 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Menteri kehutanan Raja Juli Antoni sedang mencari korban hilang di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Foto: ANTARA/Yusrizal.

jpnn.com, LUBUK BASUNG - Polda Riau mengerahkan 390 personel untuk membantu dalam evakuasi korban banjir bandang yang masih hilang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar).

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan di Lubuk Basung, Minggu, mengatakan 390 personel itu berasal dari Brimob dan Samapta yang memiliki kemampuan khusus rescue, SAR, dan lainnya.

"Kami sudah membackup 390 personel untuk penanganan bencana di Sumbar semenjak dua hari lalu," katanya.

Ia mengatakan Polda Riau sebelumnya mendapatkan perintah dari pimpinan untuk membackup tiga provinsi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, karena Sumbar cukup dekat dan butuh penanganan cepat, maka langsung turun ke lokasi bencana.

Dukungan yang dilakukan tidak saja dari personel, lanjut dia, juga peralatan berupa dua ekskavator. Selain itu bantuan bahan kebutuhan pokok bagi korban, kemudian mendirikan dapur umum, bantuan untuk kesehatan untuk korban banjir, dan DVI dalam identifikasi korban.

"Ini luka kita bersama, kami hadir di sini bersama-sama untuk menguatkan saudara kita yang terkena bencana," kata Herry Heryawan.

Polda Riau juga menurunkan dua anjing pelacak (K9) untuk membantu pencarian korban. K9 tersebut diturunkan untuk mencari korban yang saat ini belum ditemukan di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan.

"Kami menurunkan dua K9 dan dari Mabes Polri bakal turun K9 empat ekor," katanya.

TAGS   Polda Riau  Korban Banjir  korban banjir di Agam  evakuasi korban banjir di Agam 
