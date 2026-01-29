Bantu Evakuasi Korban Banjir Jakarta Barat, Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menurunkan Tim Detasemen Gegana Satuan Brimob untuk mengevakuasi warga terdampak banjir di Jakarta Barat sebagai bagian dari penanganan darurat banjir di wilayah Jakarta.

“Setiap potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat menjadi perhatian serius kami,” kata Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Polisi Henik Maryanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Henik menyebutkan, sejumlah personel Gegana menyusuri kawasan permukiman yang terendam untuk memastikan keselamatan warga dan meminimalkan risiko akibat genangan.

Baca Juga: Pemerhati Sebut Upaya Pramono Anung Atasi Banjir Jakarta Sudah Tepat

"Dalam kegiatan tersebut, tim SAR Detasemen Gegana berhasil mengevakuasi seorang warga yang mengalami gangguan kesehatan dan segera membawanya ke fasilitas kesehatan meski akses lingkungan terbatas dan ketinggian air menyulitkan pergerakan," katanya.

Selain evakuasi, personel Brimob Polda Metro Jaya juga melakukan pengamanan serta pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik terdampak guna menjaga keselamatan pengguna jalan dan ketertiban aktivitas masyarakat.

"Kehadiran personel di lokasi bencana merupakan bentuk pengabdian Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan," katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat Kepolisian.

“Masyarakat yang terdampak banjir atau membutuhkan bantuan segera dapat menghubungi layanan darurat 110. Petugas kami siap merespons cepat dan memberikan bantuan di lapangan,” katanya.(antara/jpnn)