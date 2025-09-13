Bantu Evakuasi, Sherina Munaf Segera Serahkan 5 Kucing Milik Uya Kuya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Sherina Munaf akan segera menyerahkan 5 kucing milik Uya Kuya yang dievakuasi setelah terjadi penjarahan rumah.

Hal tersebut sehubungan dengan kesepakatan dirinya dan anggota DPR (nonaktif) bernama asli Surya Utama itu untuk menyelesaikan polemik secara kekeluargaan.

"Sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut," kata kuasa hukum Sherina Munaf, Adit di Mapolres Metro Jakarta Timur dilansir Antara, Jumat (12/9) malam.

Menurutnya, saat ini kucing-kucing milik Uya Kuya masih berada di klinik dengan perawatan yang layak.

"Jadi, saat ini kucing-kucing tersebut berada di klinik. Di klinik yang 'proper' dan dirawat dengan baik dan layak," tambahnya.

Adit menyatakan, penyerahan kucing milik Uya Kuya harus tetap melibatkan Sherina.

Sebab, kucing-kucing tersebut berada di klinik hewan atas nama Sherina.

"Memang karena daftar ke kliniknya itu kepemilikan atas nama Sherina, maka pengambilannya nanti harus bersama Sherina juga," bebernya.