Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Bantu Investor Ritel, Tuntun Sekuritas Hadirkan Fitur AI

Senin, 20 April 2026 – 13:41 WIB
Tuntun Sekuritas Indonesia. Foto dok Tuntun

jpnn.com, JAKARTA - Tuntun Sekuritas Indonesia memperkenalkan inovasi terbarunya, yakni Tuntun AI, yang terintegrasi langsung dalam ekosistem aplikasi investasi milik perusahaan.

Terobosan ini menobatkan Tuntun Sekuritas sebagai broker pasar modal pertama di Indonesia yang menghadirkan teknologi generative AI secara native di dalam platformnya, guna mendampingi investor ritel berinvestasi secara lebih terstruktur dan berbasis data.

Di tengah derasnya arus informasi, rumor dan sentimen di pasar modal, investor sering kali mengalami kebingungan atau kelumpuhan analisis (analysis paralysis).

Kini, investor tidak lagi hanya membutuhkan data mentah, melainkan kemampuan instan untuk menerjemahkan data tersebut menjadi keputusan investasi yang lebih logis.

Direktur Tuntun Sekuritas, Ricki Juliandi menjelaskan fitur Tuntun AI dikembangkan dengan pendekatan decision-support system (sistem pendukung keputusan) yang bertindak sebagai rekan diskusi yang objektif bagi nasabah.

“Selama ini, musuh terbesar investor ritel bukanlah fluktuasi pasar, melainkan emosi mereka sendiri. Melalui Tuntun AI, kami tidak sekadar memberikan tools trading atau data mentah, tapi menghadirkan 'otak rasional' yang mendampingi mereka 24 jam penuh di dalam aplikasi dalam mendukung analisa data,” ujar Ricki.

Dengan pendekatan ini, proses pencarian saham tidak hanya berdasarkan pergerakan harga, tetapi juga didukung oleh pemahaman terhadap dinamika sektor.

“Tuntun AI dirancang murni sebagai alat bantu berpikir. Investor tetap memegang kendali penuh dan menjadi pengambil keputusan utama atas dana mereka,” tegasnya.

Fitur Tuntun AI dikembangkan dengan pendekatan decision-support system (sistem pendukung keputusan) yang bertindak sebagai rekan diskusi yang objektif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tuntun Sekuritas  PT Tuntun Sekuritas Indonesia  Investor Ritel  AI  saham 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp