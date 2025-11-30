Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Bantu Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Golkar Salurkan Rp 3 Miliar

Minggu, 30 November 2025 – 14:31 WIB
Bantu Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Golkar Salurkan Rp 3 Miliar
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Foto: Dok. Partai Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bencana ini telah menimbulkan penderitaan bagi ribuan warga, merusak permukiman, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

“Bapak ibu sekalian, kami di Partai Golkar turut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan, serta kondisi segera pulih kembali,” ujar Bahlil dalam pernyataannya, Minggu (30/11).

Sebagai wujud kepedulian untuk para korban, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyalurkan bantuan sebesar Rp 3 miliar.

Bantuan ini ditujukan untuk mendukung penanganan darurat, membantu kebutuhan dasar masyarakat, serta mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak.

“Golkar hadir bukan hanya dalam politik, tetapi juga dalam aksi nyata di tengah masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan menjadi dorongan semangat untuk bangkit kembali,” ujar Bahlil.

Bahlil juga memerintahkan seluruh elemen Golkar, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk aktif terlibat dalam penanganan banjir.

Arahan ini menegaskan bahwa kepedulian Golkar diwujudkan tidak hanya melalui bantuan materi, tetapi juga lewat kerja nyata kader di lapangan.

