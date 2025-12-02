Bantu Korban Banjir di Padang, PSI Dirikan Dapur Umum & Posko

jpnn.com, PADANG - PSI bergerak cepat membantu warga terdampak banjir bandang dengan mendirikan dapur umum dan posko pengungsian di Belimbing, Kota Padang.

Dapur umum tersebut didirikan bersama warga guna memenuhi kebutuhan pangan.

“Saat ini yang di sini, PSI bantu masyarakat untuk dapur umum. Kita menurunkan peralatan dengan bahan seadanya dulu, karena ada keterlambatan bantuan dari pemerintah. Kita inisiatif, masyarakat butuh dapur,” kata penanggung jawab posko Feri Mukli saat dihubungi wartawan, Senin (1/12).

Dia mengungkapkan, posko bantuan sementara didirikan di rumah salah satu kader PSI yang juga menjadi tempat warga mengungsi.

Selain itu, tenda posko juga dipasang untuk menampung bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang.

“Jadi saat ini posko berada di salah satu rumah kader. Masyarakat yang terdampak mengungsi ke sana. Kami juga mendirikan tenda sebagai posko bantuan PSI," ujar dia.

Namun, distribusi bantuan logistik masih menghadapi kendala akibat akses yang terbatas.

Sejumlah kebutuhan mendesak sudah diidentifikasi, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.