Bantu Korban Banjir Sumatra, Wook Group Salurkan Donasi Melalui BAZNAS RI

jpnn.com - Wook Group menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 253.146.091 untuk membantu korban banjir bandang di Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.

Bantuan Wook Group disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI sebagai mitra resmi penyaluran.

Wook Group merupakan grup perusahaan S2B2C (Supply to Business to Consumer) berbasis teknologi pertama di Indonesia yang menaungi merek Vivan, Robot, Gamen, Acome, hingga Samono.

Donasi tersebut merupakan sinergi antara komitmen perusahaan sebesar Rp 200 juta dan aksi solidaritas karyawan PT Wook Global Technology (Wookers) yang mengumpulkan Rp 53.146.091 secara sukarela sejak pertengahan Desember.

CEO PT Wook Global Technology Mr. Xu Long Hua mengatakan aksi tersebut bagian dari tanggung jawab moral perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami masa sulit.

"Kami percaya bahwa perusahaan memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama di saat terjadi krisis akibat bencana alam," kata dalam keterangan pers tertulis, Rabu (31/12/2025).

"Melalui kerja sama dengan BAZNAS RI, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban serta mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatra," ujar Mr. Xu Long Hua.

Dia menjelaskan bahwa Wook Group tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.