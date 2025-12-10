Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bantu Korban Bencana Aceh, PKB Koordinasi dengan BNPB Kirim 30 Ton Sembako

Rabu, 10 Desember 2025 – 16:12 WIB
Waketum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau proses penyaluran bantuan pada Rabu (10/12). Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu (10/12) ini menyalurkan puluhan ton bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar).

PKB berkoordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

“Pelepasan bantuan ini dilakukan serentak di dua titik fokus bencana," kata Waketum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan persnya, Rabu ini.

Total bantuan logistik yang disalurkan ialah sembako sebanyak 20 ton, baju, celana, dan pakaian dalam layak pakai sekitar sepuluh ton, serta makanan siap saji dan air mineral sebanyak 1.000 karton.

Cucun mengatakan penyaluran bantuan untuk wilayah Sumbar dikoordinasikan oleh istri Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Rustini Murtadho.

"Saya sendiri Waketum PKB didampingi Forum Sillaturrahmi Istri (FSI) anggota fraksi PKB DPR RI melepas bantuan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya,” kata dia.

Wakil Ketua DPR RI itu mengapresiasi sukarelawan dan rakyat Indonesia yang menggalang dana hingga puluhan miliaran bagi korban terdampak bencana. 

"Ketua Umum PKB menyampaikan doa serta penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Aceh yang tetap kuat, saling menolong, dan menjaga semangat gotong royong di tengah situasi yang sangat berat ini," ujar Cucun.

PKB pada Rabu (10/12) bekerja sama dengan BNPB untuk menyalurkan bantuan sembako dan baju layak pakai bagi korban terdampak bencana.

