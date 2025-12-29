Bantu Korban Bencana di Sumatra, PDIP Gandeng Dokter Diaspora

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terus bergerak membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menggandeng dokter diaspora untuk memperkuat Tim Medis PDIP yang akan mengadakan misi kemanusiaan guna membantu para korban bencana di Sumatra.

Ketua Bidang Kesehatan DPP PDI Perjuangan dr. Ribka Tjiptaning menyambut hangat kehadiran para dokter muda ini.

Menurut Ribka, keberadaan para dokter diaspora memberikan warna baru dan energi tambahan dalam misi kemanusiaan yang dijalankan partai sesuai instruksi Bu Megawati.

“Kami sangat terbantu dengan teman-teman dokter diaspora ini,” kata Ribka Tjiptaning di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Menurut Ribka, para dokter diaspora itu memiliki semangat yang luar biasa dan siap diturunkan ke daerah bencana. “Beberapa di antaranya bahkan sudah bekerja sejak tanggal 5 di Aceh, saat bencana pertama kali terjadi. Ini adalah bentuk kerja sama yang nyata untuk rakyat," ungkap Ribka.

Perwakilan dokter diaspora, dr. Felix, mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka merupakan wujud kerinduan untuk berkontribusi bagi Tanah Air.

Dia mengaku sempat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem di Indonesia, sebelum akhirnya difasilitasi oleh PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, dan tim kesehatan partai.