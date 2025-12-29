Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bantu Korban Bencana di Sumatra, PDIP Gandeng Dokter Diaspora

Senin, 29 Desember 2025 – 11:55 WIB
Bantu Korban Bencana di Sumatra, PDIP Gandeng Dokter Diaspora - JPNN.COM
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, dr. Ribka Tjiptaning, memberikan pengarahan di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terus bergerak membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menggandeng dokter diaspora untuk memperkuat Tim Medis PDIP yang akan mengadakan misi kemanusiaan guna membantu para korban bencana di Sumatra.

Ketua Bidang Kesehatan DPP PDI Perjuangan dr. Ribka Tjiptaning menyambut hangat kehadiran para dokter muda ini.

Baca Juga:

Menurut Ribka, keberadaan para dokter diaspora memberikan warna baru dan energi tambahan dalam misi kemanusiaan yang dijalankan partai sesuai instruksi Bu Megawati.

“Kami sangat terbantu dengan teman-teman dokter diaspora ini,” kata Ribka Tjiptaning di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Menurut Ribka, para dokter diaspora itu memiliki  semangat yang luar biasa dan siap diturunkan ke daerah bencana. “Beberapa di antaranya bahkan sudah bekerja sejak tanggal 5 di Aceh, saat bencana pertama kali terjadi. Ini adalah bentuk kerja sama yang nyata untuk rakyat," ungkap Ribka.

Baca Juga:

Perwakilan dokter diaspora, dr. Felix, mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka merupakan wujud kerinduan untuk berkontribusi bagi Tanah Air.

Dia mengaku sempat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem di Indonesia, sebelum akhirnya difasilitasi oleh PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, dan tim kesehatan partai.

Bantu korban bencana alam di Sumatra, DPP PDIP menggandeng para dokter diaspora.  

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Bencana di Sumatra  Dokter Diaspora  Megawati Soekarnoputri  Hasto 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp