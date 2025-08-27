Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bantu Pemda Atasi Sampah, Waka MPR Eddy Temui Wagub Sulut dan Wali Kota Manado

Rabu, 27 Agustus 2025 – 11:05 WIB
Bantu Pemda Atasi Sampah, Waka MPR Eddy Temui Wagub Sulut dan Wali Kota Manado - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melanjutkan rangkaian inisiatifnya untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) mengatasi sampah. Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melanjutkan rangkaian inisiatifnya untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) mengatasi sampah.

Setelah sebelumnya bertemu dengan Wali Kota Yogya, Bandung hingga Tangsel, Eddy melanjutkan rangkaian pertemuannya ke wilayah timur Indonesia yakni ke Kota Manado Sulawesi Utara.

Kehadiran Eddy di Kota Manado disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay dan Walikota Manado Andrei Angouw.

Baca Juga:

Eddy menyampaikan saat ini dirinya membangun inisiatif baru di MPR RI untuk fokus pada amanat untuk menunaikan hak rakyat untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini sesuai amanat UUD 1945.

"Di antara inisiatif itu adalah dengan revisi Perpres mengenai pengolahan sampah menjadi energi yang dipimpin oleh Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan. Kami ikut terlibat di dalamnya dan karena itu turun langsung ke daerah-daerah meminta ide, masukan dan gagasan untuk penerapan teknologi Waste to Energy," kata Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini mendorong Sulawesi Utara dan juga khususnya Kota Manado untuk menerapkan pengolahan sampah menjadi energi.

Baca Juga:

Apalagi, Sulawesi Utara dan Kota Manado selama ini menjadi primadona pariwisata Indonesia.

"Dengan menerapkan Waste to Energy dan mengatasi masalah sampah saya kira Sulut dan juga Kota Manado akan semakin menjadi ikon Pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan juga Ecotourism," lanjutnya.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melanjutkan rangkaian inisiatifnya untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) mengatasi sampah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR RI  MPR  Eddy Soeparno  Wali Kota 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp