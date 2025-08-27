Bantu Pemda Atasi Sampah, Waka MPR Eddy Temui Wagub Sulut dan Wali Kota Manado

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melanjutkan rangkaian inisiatifnya untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) mengatasi sampah.

Setelah sebelumnya bertemu dengan Wali Kota Yogya, Bandung hingga Tangsel, Eddy melanjutkan rangkaian pertemuannya ke wilayah timur Indonesia yakni ke Kota Manado Sulawesi Utara.

Kehadiran Eddy di Kota Manado disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay dan Walikota Manado Andrei Angouw.

Eddy menyampaikan saat ini dirinya membangun inisiatif baru di MPR RI untuk fokus pada amanat untuk menunaikan hak rakyat untuk lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini sesuai amanat UUD 1945.

"Di antara inisiatif itu adalah dengan revisi Perpres mengenai pengolahan sampah menjadi energi yang dipimpin oleh Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan. Kami ikut terlibat di dalamnya dan karena itu turun langsung ke daerah-daerah meminta ide, masukan dan gagasan untuk penerapan teknologi Waste to Energy," kata Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini mendorong Sulawesi Utara dan juga khususnya Kota Manado untuk menerapkan pengolahan sampah menjadi energi.

Apalagi, Sulawesi Utara dan Kota Manado selama ini menjadi primadona pariwisata Indonesia.

"Dengan menerapkan Waste to Energy dan mengatasi masalah sampah saya kira Sulut dan juga Kota Manado akan semakin menjadi ikon Pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan juga Ecotourism," lanjutnya.