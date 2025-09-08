Bantu Pencarian Kucing Uya Kuya, Sherina Munaf Dimintai Klarifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Sherina Munaf akan dimintai keterangan oleh polisi terkait penyelamatan kucing di rumah Uya Kuya.

Setelah terjadi penjarahan rumah di Uya Kuya, Sherina Munaf aktif memberi informasi soal kondisi kucing-kucing yang sempat hilang.

"Kami melayangkan surat panggilan hari ini. Jadi panggilan ini bukan pemeriksaan, tapi klarifikasi saja, betul tidak punya Uya Kuya," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal dilansir Antara, Senin (8/9).

Menurutnya, klarifikasi dari Sherina Munaf dibutuhkan karena informasi yang beredar yakni kucing milik Uya Kuya hilang saat penjarahan terjadi.

Polres Jakarta Timur ingin melakukan klarifikasi karena hal tersebut juga bisa menjadi barang bukti.

"Apakah benar hasil penjarahan atau bukan, kami belum tahu," bebernya.

Baca Juga: Kabar Terbaru Soal Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya

Kombes Pol Alfian menilai kepastian mengenai kebenaran informasi kucing hanya bisa diperoleh melalui keterangan langsung dari Sherina Munaf.

"Nantinya kami mau coba klarifikasi saja. Karena itu informasinya kucing Uya Kuya, betul tidaknya kami belum tahu," tambahnya.