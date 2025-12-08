Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Bantu Promotor Jaga Kepercayaan, Refund Tiket Konser Perlu Diperkuat

Senin, 08 Desember 2025 – 20:28 WIB
Bantu Promotor Jaga Kepercayaan, Refund Tiket Konser Perlu Diperkuat
Ilustrasi konser. Foto: AirAsia Move

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Fitrah Bukhari menilai penguatan regulasi terkait mekanisme pengembalian uang (refund) dan kompensasi bagi konsumen konser musik perlu diperkuat ke depan.

Pesan itu disampaikan Fitrah saat hadir dalam Rapat Koordinasi Pengaduan Konsumen Lintas Kementerian atau Lembaga sektor pariwisata di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (7/12).

"Konsumen berhak atas kepastian. Tidak boleh lagi ada situasi di mana penonton menunggu berbulan-bulan untuk refund yang tidak jelas," kata dia dalam keterangan persnya, Senin (8/12).

Fitrah menekankan pengaturan mekanisme refund menjadi urgensi nasional, karena belakangan meningkat kasus pembatalan atau perubahan waktu konser.

"Indonesia membutuhkan standar nasional yang tegas dan wajib dipatuhi semua promotor dan platform tiket,” ujarnya.

Fitrah melanjutkan kebijakan tegas refund sebenarnya menguntungkan promotor dalam menguatkan kepercayaan publik menyelenggarakan konser.

"Regulasi yang jelas membantu pelaku usaha menjaga kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan bisnis konser di Indonesia,” tutur Fitrah.

Dia mengatakan industri konser musik tidak bisa langgeng tanpa perlindungan konsumen yang memadai seperti mekanisme refund.

Ketua Komisi Advokasi BPKN RI Fitrah Bukhari menilai penguatan regulasi menguntungkan para promotor dalam menyelenggarakan konser musik.

TAGS   refund tiket  tiket konser  Promotor musik  regulasi  Bisnis Hiburan 
